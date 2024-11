Kokçu. Slot é “o melhor treinador do mundo”

O médio do Benfica, Kokçu, elogiou Arne Slot, o atual treinador do Liverpool, com quem coabitou no Feyenoord.

Em entrevista à “TRT Spor”, o atual jogador do Benfica não deixou dúvidas: "É o melhor treinador do mundo".

"Arne Slot é como um pai. Tornou-me quem eu sou. É o melhor treinador do Mundo", reforçou o internacional turco.

Kokçu lembra que foi Slot que “impulsionou” o seu desempenho. “Chegámos à final da Liga Conferência, mas perdemos. Alguns dos clubes do top 6 de Inglaterra estiveram interessados em mim e houve negociações sérias, mas a transferência não aconteceu. Na época seguinte, ele nomeou-me capitão e essa responsabilidade aumentou o meu desempenho".