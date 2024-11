"Era uma senhora equipa". Há 60 anos que o Benfica não marcava quatro ao Porto

Há 60 anos que o Benfica não marcava quatro golos ao FC Porto num jogo para o campeonato, um registo que durou desde 1964 até à noite de domingo, com a goleada por 4-1 frente à equipa de Vítor Bruno.

Na jornada 9 da época 1964/65, as águias golearam o Porto no Estádio da Luz por 4-0. Marcaram Eusébio e José Augusto, cada um com um "bis", numa época em que o Benfica acabaria por se sagrar campeão.

Manuel Abrantes era um dos guarda-redes do plantel e recorda "uma senhora equipa" que não se limitava só a Eusébio: "Tínhamos o José Augusto, Santana, Águas, Coluna e o Germano".

Abrantes tinha apenas 18 anos, "acabado de subir dos seniores", pela altura dessa goleada. Viria a ficar no clube até ao fim da década. Depois, jogou na Académica, Barreirense, Espinho, Montijo e Estoril Praia.

"Na altura era um respeitinho enorme. Eu podia ir na fila para o avião e tinha um lugar na frente que se chegasse um dos craques, eu levantava-me e ia para trás", diz.

Eusébio era uma grande figura e o "respeito" que Manuel Abrantes menciona sentia-se até junto dos mais conhecidos.

Antes de uma viagem para defrontar o Ajax para a Taça dos Campeões Europeus, até o Rei de Espanha pediu autorização para conversar com Eusébio: "Ele levantou-se do seu lugar na primeira classe e veio para a turística depois de pedir a Eusébio se o receberia. Sentou-se ao lado dele, o Zé Torres cedeu-lhe o lugar. Foi o Rei a pedir autorização ao rei Eusébio".