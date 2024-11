Adeptos do Benfica "forçaram" evacuação do metro em Munique. Jogo começou atrasado

O atraso de 15 minutos foi comunicado pelo Benfica. Não há uma ligação oficial entre o rebentamento de petardos nas instalações do metro de Munique e a decisão de atrasar o pontapé de saída.

Mais tarde, o jogo entre o Bayern de Munique e o Benfica, da fase de liga da Liga dos Campeões, teve de começar com a atraso, devido às dificuldades que os adeptos tiveram para entrar no estádio.

Os apoiantes do clube português deflagraram engenhos pirotécnicos no interior da estação de Odeonsplatz, que é subterrânea. A circulação do metro de Munique chegou a estar interrompida.

Uma estação de metro em Munique teve de ser evacuada, poucas horas antes do início do jogo entre o Bayern e o Benfica, na noite de quarta-feira, devido ao comportamento dos adeptos encarnados.

A Renascença contactou a UEFA, de forma a perceber se haverá ação disciplinar, mas foi remetida para um eventual comunicado no site oficial do organismo que rege o futebol europeu. O Benfica já sofreu várias vezes com o comportamento dos seus apoiantes.

A primeira foi em outubro de 2023, em que foi proibido de vender bilhetes aos seus adeptos para um jogo com o Inter de Milão, um castigo referente a uma partida, da época anterior, frente ao mesmo adversário. Um mês depois, ficou impedido de ter adeptos na visita ao Salzburgo, na sequência de incidentes verificados diante da Real Sociedad, em que os seus apoiantes arremessaram tochas na direção de uma bancada onde estava público da casa. Em abril de 2024, não pôde ter adeptos na visita a Marselha (nem os franceses puderam levar adeptos à Luz).

O Benfica perdeu no terreno do Bayern, por 1-0, na quarta jornada da fase de liga da Champions. Quando faltam mais quatro jogos, a equipa de Bruno Lage está na zona de acesso ao "play-off", com seis pontos.

[Notícia atualizada às 12h27 do dia 7 de novembro de 2024, com a resposta da UEFA à Renascença]