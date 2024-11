Os jogadores do Benfica que passaram pela flash interview da Sporttv reagiram à derrota do clube na Alemanha diante do Bayern Munique para a Liga dos Campeões.

Aursnes

"Foi um jogo muito duro contra um grande adversário. Defendemos bem, eles tiveram mais a bola, mas não conseguimos manter a bola no ataque, também devido à pressão deles. Foi uma vitória justa do Bayern. Tática? Defendemos bem, eles não tiveram muitas boas ocasiões"

Trubin

"Foi o jogo mais duro que tivemos esta época, contra uma das maiores equipas do Mundo, num grande estádio com uma grande atmosfera. Foi muito duro para nós. Trabalhámos para conseguir um resultado positivo, mas cometemos alguns pequenos erros. No fim fica a impressão que podíamos ter feito mais no fim pois, com 0-1 era sempre possível marcar e sair daqui com um ponto"



Beste

"Foi um jogo muito duro pois o Bayern conseguiu criar muitas ocasiões para marcar com vários jogadores e isso tornou a nossa vida muito difícil. Nós não conseguimos sair nas transições, pois não tínhamos muitos jogadores na frente e tivemos de apostar nas bolas longas. O plano não resultou. Como já disse foi difícil atacar pois faltaram jogadores na frente".