Bruno Lage. “Faltou termos um bocadinho mais de posse de bola”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, lamenta a falta de posse de bola na partida contra o Bayern Munique para a Liga dos Campeões, mas garante que continua tudo em aberto na luta pela continuidade na Champions. Por outro lado, o técnico encarnado assume a estratégia utilizada e olha já para o jogo de domingo contra o FC Porto.

O que faltou?

“Faltou termos um bocadinho mais de posse de bola. A nossa intenção era não estarmos como referências individuais, quisemos criar uma dinâmica com três médios e o Akturkoglu como um número 10. Infelizmente não conseguimos fazer isso. Depois, a espaços, sabíamos que o jogo poderia acalmar e talvez ter mais bola, mas não conseguimos".

Kaboré saiu ao intervalo

"O Kaboré estava bem no jogo, infelizmente recebeu um cartão amarelo. Sabíamos que ir para a segunda parte com um cartão amarelo no corredor seria arriscado. Havia a opção do Beste, que está habituado a fazer os dois corredores."

Jogo defensivo

"Já falei com os jogadores. Esta foi a minha estratégia, assumi perante eles que esta era a minha ideia. Já fechámos este jogo e já estamos a pensar no FC Porto”.

Contas da Champions

"Temos quatro jogos e seis pontos. Faltam quatro jogos para fazer. Está fechado e agora é pensar no FC Porto"