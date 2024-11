Lage quer ver "até que ponto" o Benfica está pronto para rivais como o Bayern

Bruno Lage admite que o Bayern de Munique é, teoricamente, o adversário mais forte que o Benfica encontra até agora, esta época, mas também vinca a ambição de vencer e somar pontos na Liga dos Campeões.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, Lage sublinhou que o Atlético de Madrid e o Feyenoord são adversários poderosos, mas que os alemães contam com grandes jogadores e um grande treinador.

"É um facto [que o Bayern é o adversário mais forte até agora]. Trata-se de um desafio muito interessante, até mesmo perceber até que ponto estamos prontos para jogar a este nível. Sinto a equipa consciente do trabalho que pode fazer e podemos fazer amanhã um bom jogo. A equipa está convicta que pode fazer um grande jogo. Seria muito importante nesta altura conquistar pontos", realçou.

Quanto à lesão do dinamarquês Bah, habitual titular na lateral-direita das águias, Lage disse apenas que tem em cima da mesa três possibilidades, Tomás Araújo, Issa Kaboré e o jovem Leandro Santos, sem abrir o jogo sobre quem vai jogar na Allianz Arena.

Já sobre a comparação entre Grimaldo (antigo defesa-esquerdo do Benfica) e Carreras, Lage considerou que a única coisa que os dois jogadores têm em comum é serem espanhóis.

"São dois jogadores que têm a mesma nacionalidade, mas são jogadores diferentes. Ambos de enorme qualidade. O Grimaldo já com uma carreira e o Carreras a fazer a dele", sublinhou.

O Benfica, 14.º classificado da fase de liga da Liga dos Campeões de 2024/25, com seis pontos, defronta na quarta-feira o Bayern de Munique, 24.º, com três, na quarta jornada da prova milionária, na Allianz Arena, em Munique, numa partida com início às 20h00 e arbitragem do italiano Davide Massa. Relato e acompanhamento na app da Renascença e em rr.pt.