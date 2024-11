Bah falha último treino do Benfica antes do jogo com o Bayern de Munique

O futebolista Alexander Bah falhou o último treino do Benfica antes do encontro com o Bayern de Munique, pelo que deverá desfalcar os encarnados na quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

O lateral direito internacional dinamarquês, de 26 anos, habitual titular na defesa das águias, foi substituído pelo alemão Beste ao intervalo na vitória com o Farense (2-1), da 10.ª jornada da I Liga.

No treino de hoje, aberto à comunicação social durante os primeiros 15 minutos, estiveram ausentes, além de Bah, o médio Leandro Barreiro e os avançados Tiago Gouveia e Prestianni.

Mais logo, a partir das 20h00 (horas de Lisboa), o treinador Bruno Lage e um jogador a designar vão falar aos jornalistas, em conferência de imprensa, na Allianz Arena.

O encontro entre portugueses e germânicos, da quarta ronda da fase de liga da Champions, está agendado para as 20h00, na Allianz Arena, em Munique, e será dirigido pelo italiano Davide Massa.

O Benfica soma seis pontos na fase de liga da Champions, no 13.º lugar, com duas vitórias e uma derrota, e o Bayern Munique é 23.º, com apenas três pontos, resultantes de uma goleada ao Dínamo Zagreb (9-2), e derrotas com Aston Villa (1-0) e FC Barcelona (4-1).