Benfica "tem de ser organizado" para sair vivo de Munique

Só um Benfica organizado, coletiva e defensivamente, poderá sair inteiro de Munique. Está, assim, dado o mote para a visita das águias a Munique esta quarta-feira para a Liga dos Campeões.

A equipa comandada por Bruno Lage entra em campo às 20h00 para a quarta jornada da Champions, após o desaire caseiro contra o Feyenoord, naquela que foi a primeira derrota de Bruno Lage no comando técnico do Benfica.

Alex Costa, que passou pelo futebol alemão no Wolfsburg entre 2005 e 2009 e antes esteve ligado duas épocas ao Benfica, foi convidado por Bola Branca para lançar a partida entre bávaros e lisboetas. E dá a receita para um bom resultado encarnado.



"O Bayern fará sofrer o Benfica e, por isso, o Benfica terá de ser organizado coletivamente e defensivamente para depois também fazer o Bayer errar. Mas a tendência ser o Bayern a empurrar o Benfica", sustenta o atual técnico, de 45 anos.

Alex acredita que os recentes deslizes da equipa de Vincent Kompany contra o Union Berlin na Bundesliga e Barcelona na Liga dos Campeões não podem tranquilizar os encarnados.

"São jogos completamente diferentes e os jogos de Champions motivam os jogadores. O Bayern perdeu em Barcelona e terá de dar uma resposta, o Benfica – com o Feyenoord – também. Obviamente que o Bayern é favorito mas o Benfica terá uma palavra a dizer", faz notar o antigo lateral.

O ambiente será também um fator a ter em conta no Allianz Arena: "É um grande ambiente. Ruidoso. Os adeptos alemães são especiais, mas isso também dará muito prazer aos jogadores do Benfica", finaliza.

O Bayern-Benfica está marcado para as 2h00 de quarta-feira, com relato em direto no site da Renascença.