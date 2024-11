Árbitro Davide Massa nomeado para o Benfica-Bayern de Munique

O italiano Davide Massa foi nomeado pela UEFA para apitar o Bayern de Munique-Benfica desta quarta-feira na Liga dos Campeões.

O juiz de 43 anos será acompanhado pelos compatriotas Filippo Meli e Stefano Alassio como assistentes e Simone Sozza como quarto árbitro.

A equipa de VAR é igualmente italiana, com Aleandro di Paolo e Daniele Chiffi como seu assistente.

Esta será a segunda vez que Davide Massa vai dirigir um jogo do Benfica. No primeiro, em fevereiro de 2023, ditou uma vitória das águias no terreno do Club Brugge, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, por 2-0.

O Benfica está no 13.º lugar da Liga dos Campeões, com seis pontos, enquanto que o Bayern é 23.º, só com três pontos somados. As duas equipas entrarão em campo após derrotas na última jornada: o Bayern foi goleado pelo Barcelona, o Benfica sofreu dura derrota com o Feyenoord.