Bruno Lage. "Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, considera a vitória justa diante do Farense e lembra o calendário muito apertado.

A partida

"Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. Pela antevisão que fizemos e pela qualidade do Farense. Não justifica nada a posição que ocupa. E depois, pelo ciclo de três jogos que tínhamos a fazer. Sabíamos da dificuldade disso. Entrámos muito bem, o Farense consegue o primeiro golo, reagimos e empatámos. Acho que tivemos uma entrada muito boa na segunda parte e chegámos ao golo da vitória. Penso que podíamos ter feito o terceiro golo, tentámos marcar mais um. Depois, nos últimos minutos, a equipa soube segurar o jogo. Acaba por ser um resultado justo, são mais três pontos. Em três jogos marcámos 10 golos, sofremos um e passámos à final four da Allianz Cup. Agora é recuperar para um jogo importante da Champions".

Equipa tem versatilidade e cria imprevisibilidade

"É isso que pretendemos com o trabalho que fazemos diariamente, olhando para as caraterísticas dos jogadores. Tentámos surpreender o Farense com o onze, provocando alguma indefinição. Recordam-se que no segundo minuto, recuperámos uma bola à entrada da área do Farense e é mais uma grande ocasião. Treinar o Benfica oferece isto, ter o talento que temos em termos individuais, e depois cabe-nos ter estas nuances. Temos tido a felicidade de ter gente competente no banco, que pode trazer energia. Malta que sai do banco, ajuda a construir a exibição e o resultado".

Alterações no onze inicial

"É olhar para o que é a gestão individual de cada um. Neste momento, é quase impossível, da maneira que queremos jogar e pressionar, fazer ciclos de três jogos com dois dias de intervalo. Tendo um plantel assim, temos de optar pelo melhor onze em função das caraterísticas do jogo".



Dois jogos muito exigentes a seguir (Bayern e FC Porto)

"Agora, depois deste ciclo, inicia-se outro com pelo menos mais um dia de recuperação. Temos de voltar a fazer o que temos feito. Preparar o jogo da melhor maneira, com a ambição de vencer. É esse o nosso espírito. Acabei de dar os parabéns aos jogadores. Correram, lutaram, viraram o resultado e tiveram uma prestação que nos deixa satisfeitos. São três pontos e é olhar com a mesma ambição de sempre para o próximo jogo".

O Benfica derrotou o Farense, por 2-1, com reviravolta, mas continua em terceiro lugar no campeonato.