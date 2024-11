Lage não comenta saída de Amorim: "O tema do dia para nós é o Sporting Farense"

Bruno Lage, treinador do Benfica, não comenta a saída de Rúben Amorim do Sporting para o Manchester United, anunciada esta sexta-feira. O técnico diz que o tema do momento na Luz é o Sporting...Farense, que é o próximo adversário das águias.

Saída de Rúben Amorim: "O tema do dia para nós é o Sporting Farense. É com esse jogo que temos de nos preocupar. Temos de continuar a ser fortes e evoluir como temos evoluído".

Antevisão ao jogo: "É um adversário que tem crescido. Antes do Tozé Marreco, já tinha visto um jogo deles fora com boa prestação. A dificuldade vem também de estarmos a competir de dois em dois dias. Vai ser um jogo difícil. Para nós é uma final, sabendo das dificuldades. É importante conquistar os três pontos".

Calendário tão preenchido obriga a poupar jogadores? "O mais importante é o trabalho que estamos a fazer como equipa. É um facto que uns têm jogado mais do que outros, mas os restantes continuam a trabalhar e a assimilar as nossas ideias. Temos a felicidade de trabalhar com grandes jogadores, que percebem as nossas ideia".

É diferente Pavlidis jogar sozinho ou com alguém ao lado? "É uma questão importante, ele tem de estar preparado, sozinho ou não. Ele tem feito um trabalho incrívelo e a falta de golos é pura infelicidade, mas já marcou vários".

Rollheiser tem jogado pouco, porquê? "Só podemos escolher onze e meter cinco. Gostamos das prestações dele, tem de continuar a trabalhar por uma oportunidade que pode surgir amanhã ou no jogo seguinte. O que digo a ele, digo aos outros. Temos o exemplo do Schjelderup também. Nós damos todas as condições para os jogadores treinarem e estarem bem".

Jogo do Farense antecede o clássico com o Porto: "É tentar não fazer isso do próximo jogo ser com o FC Porto. Não. É com o Farense. O nosso assunto neste momento é o Sporting Clube Farense".