Bruno Lage: "Objetivo cumprido, o mais importante é estarmos na final four"

Bruno Lage, treinador do Benfica, destacou, na "flash interview" da Sport TV, a vitória justa das águias, por 3-0, contra o Santa Clara e destaca o resultado das substituições que deram origem a todos os golos encarnados.

Resumo do jogo: "A equipa entrou bem no jogo, mas o Santa Clara fechou-se muito bem, não deu o espaço que queríamos encontrar. Tivemos uma ou outra possibilidade de fazer golo. Na segunda parte, as alterações ajudaram a resolver o assunto. A segunda parte é praticamente toda nossa, com várias oportunidades. Objetivo cumprido, o mais importante é estar na final four".

Dois golos de Pavlidis são motivadores para o avançado? "Se andarmos de três em três dias no “tira o A, mete o B", vamos andar sempre nisto. É fundamental os jogadores perceberem a nossa liderança e forma de trabalhar. O Pavlidis não era o pior ponta de lança do mundo e pelos dois golos não é o melhor. A jogar de três em três dias e com cinco substituições, todos são importantes para a equipa. Quando olham para a equipa técnica, quero que percebam que temos de fazer esta gestão em função do rendimento e desempenho de cada um".

Primeira titularidade de Renato Sanches: "Os jogadores vão tendo um rendimento, quer nos jogos, quer em treino, e nós temos de começar a abrir o leque. Não fizemos a pré-época com os jogadores, andamos a fazer jogos consecutivos. O que pretendemos é que haja uma consistência e ela vai surgindo assim, em função daquilo que eles vão dando em todos os momentos".

Objetivos para a prova? "Todos os jogos têm de ser encarados como uma final. Hoje tivemos uma. Dentro de três dias temos outra. O nosso objetivo era estar na final four. A seguir à Supertaça é o primeiro título a ser disputado na decorrente época e queremos vencer".