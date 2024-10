Invictos na Youth League. Benfica bate Feyenoord e sobe ao "top-8"

Os sub-19 do Benfica receberam e venceram, esta quarta-feira, o Feyenoord por 2-0, na terceira jornada da fase de liga da Youth League.

O extremo Gonçalo Moreira foi a figura do encontro. Opção habitual na equipa sub-23, o avançado desce aos sub-19 para os jogos europeus e marcou os dois golos da vitória. Um a fechar a primeira parte, aos 44 minutos, e outro a abrir o segundo tempo, aos 48 minutos.

As águias sobem ao "top-8" da fase de liga, que permite apuramento direto para os oitavos de final. Estão no sétimo lugar com os mesmos pontos do Sporting, que é 4.º.

Já o Feyenoord segue em péssima forma e está no 35.º e penúltimo lugar da classificação só com derrotas.