Bruno Lage. "Não fomos competentes"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, considera que a equipa não foi competente contra o Feyenoord e cometeu vários erros defensivos na terceira jornada da Liga dos Campeões.

O que falhou?

"Acima de tudo, não fomos competentes. A forma como sofremos os três golos deixa-nos um pouco de lamento. A equipa entrou bem, a pressionar, mas a forma como sofremos o primeiro golo é estranha. É um pontapé de baliza nosso, a bola sai frouxa e a bola entrou com facilidade na nossa grande área. Tentámos reagir na segunda parte, a equipa cresceu com o 2-1, o estádio deu-nos uma energia muito forte, mas depois tivemos nova desconcentração no 3-1 que acaba por fechar o jogo."

Surpreendidos pelo Feyenoord?

"Nós não fomos surpreendidos, a forma como sofremos o golo é que nos deixa fora do jogo. Fomos pressionantes, soubemos procurar os espaços, tivemos as nossas oportunidades. Há o golo do Feyenoord, depois a excelente oportunidade do Bah que acaba por não entrar. O que tiramos de positivo é a atitude que a equipa teve na segunda parte e pena pelo 3-1, que terminou com o jogo."

Que mensagem passou no balneário?

"Fundamentalmente esquecer a primeira parte, não olhar para os golos sofridos e para o resultado e levarmos uma nova energia. Sabíamos que se marcássemos o golo que teríamos a energia dos nossos adeptos e do estádio. Foi pena não termos aproveitado quando fizemos o 2-1. Não conseguimos aproveitar essa energia do público para fazer mais um golo."



Série de vitórias consecutivas terminou

"Foi o que acabámos de fazer. Temos um longo caminho a fazer. Vamos analisar o que aconteceu hoje, mas o nosso foco tem de estar na energia renovada para domingo darmos uma resposta à Benfica. Perante o Rio Ave temos de estar muito bem no jogo e dar uma resposta à Benfica, é isso que vou pedir aos jogadores."



Objetivos na Champions mantêm-se intactos?

"Todos os jogos são difíceis, todos os adversários são competentes. No domingo vamos ter mais um adversário difícil pela frente, que joga com uma linha de cinco e que vamos ter de trabalhar muito para encontrar os espaços. Os objetivos mantêm-se. Não temos margem de erro na Liga, na Taça da Liga igual, na Taça de Portugal e aqui também. Temos de olhar para as coisas positivas que fizemos no jogo. É o momento de estarmos todos juntos. É uma noite difícil. No domingo temos de dar uma resposta à Benfica"

O Benfica perdeu 3-1, no estádio da Luz, e sofreu a primeira derrota desde a chegada de Bruno Lage. Na Champions os encarnados continuam com seis pontos em nove possíveis.