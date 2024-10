Aursnes encantado com Lage. "É muito claro, torna-se muito mais fácil para nós percebermos"

Fredrik Aursnes assume satisfação com o arranque de Bruno Lage no Benfica, pelo modo como se entende com os jogadores, comunica estratégias e tem alcançado os resultados desejados: "Torna muito mais fácil".

Em conferência de imprensa de antevisão da receção ao Feyenoord, a contar para a terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, esta terça-feira, o médio norueguês salienta que "toda a gente sabe em que direção" a equipa vai, o que ajuda a ter sucesso.

"[Bruno Lage] chegou com grande energia e entusiasmo e o estilo em que quer jogar ajusta-se muito bem a nós. É muito claro e honesto na forma como quer jogar, o que torna muito mais fácil para nós, jogadores, percebermos e aplicarmos em campo", explica.

O Benfica-Feyenoord, da terceira jornada da Champions, está marcado para quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. Relato e acompanhamento da Renascença exclusivamente online, na app e em rr.pt.



Reencontro com o Feyenoord: "Estou ansioso pelo jogo contra o meu clube anterior. São uma boa equipa, sei quão bons podem ser. Tivemos um bom início, mas são seis jogos e só estamos no terceiro. Estamos focados no que podemos fazer neste jogo."

Regresso ao meio-campo: "Estou confortável a jogar onde jogo agora, é a posição em que mais joguei durante a minha carreira. Mas na temporada passada estava aberto a jogar em qualquer posição e assim continuo. Estou aberto a jogar onde o treinador quiser. A temporada passada não foi um problema para mim, faço o que o treinador me pede."

Comparação entre as Ligas portuguesa e neerlandesa: "Temos três, quatro grandes equipas, de topo, com mais dinheiro que o resto. As ligas são similares nesse aspeto, mas também na qualidade. Vê-se pelo 'ranking', Portugal e Países Baixos disputam o mesmo lugar. Tenho boas memórias do Feyenoord, foi muito bom jogar lá, foi uma boa experiência."

Início da era Bruno Lage: "Estamos a fazer bem as coisas. Ele chegou com grande energia e entusiasmo e o estilo em que quer jogar ajusta-se muito bem a nós. É muito claro e honesto na forma como quer jogar, o que torna muito mais fácil para nós, jogadores, percebermos e aplicarmos em campo. Toda a gente sabe em que direção vamos."

Calendário congestionado: "São muitos jogos e uma das razões por que me retirei foi isso. Quando disputas tantas competições ao mesmo tempo - campeonato, Champions, taças, clube, seleção -, não tens tempo para descansar, tanto física como emocionalmente. Às vezes, é bom descansar e estar com a família e amigos, e fazer outras coisas além de futebol o tempo todo. Tens um jogo a cada três, quatro dias o ano inteiro e é algo que sentimos e que talvez deva ser abordado."

Evolução pós Feyenoord: "Espero ter evoluído, sinto que tenho acumulado muita experiência a grande nível. Quando cheguei ao Feyenoord só tinha jogado na Noruega e era a minha primeira vez no estrangeiro. Estou mais experiente, a jogar a um nível alto. Tornas-te naturalmente melhor quando jogas com melhores jogadores e contra melhores adversários. Estou a melhorar."