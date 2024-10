Lage não dorme à sombra dos seis pontos na Champions. "Não garante nada, queremos mais"

Bruno Lage não deixa o Benfica dormir à sombra dos seis pontos que já conquistou na Liga dos Campeões, que "não garantem nada". Frente ao Feyenoord, na quarta-feira, o treinador quer fazer "um grande jogo" e somar mais três pontos, para ficar mais próximo da passagem.

"A nossa missão é irmos para o jogo de amanhã [quarta-feira] com enorme determinação, ambição, voltar a fazer um grande jogo, criar oportunidades, marcar golos e conquistar os três pontos. Mais ainda quando estamos num formato diferente, que nos obriga a focarmo-nos na prática. A prática é que temos seis pontos, que não nos garantem nada, e queremos somar mais três", frisa o técnico encarnado, esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo da terceira jornada.



Lage também revela que Renato Sanches está recuperado de lesão e será convocado, ao contrário de Leandro Barreiro, que se junta a Tiago Gouveia na lista de clientes do departamento médico do Benfica.

O Benfica-Feyenoord, da terceira jornada da Champions, está marcado para quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. Relato e acompanhamento da Renascença exclusivamente online, na app e em rr.pt.

O que espera do Feyenoord: "Preparamos os jogos sempre da mesma maneira: perceber o que de bom vamos fazendo no jogo anterior e conhecer ao detalhe o adversário seguinte, definir e propor a estratégia, praticá-la no campo e sentir a confiança por parte dos jogadores. É o que fizemos para os jogos todos. Estamos confiantes, preparámos o jogo muito bem. A nossa confiança vem de os jogadores se sentirem seguros de que determinada estratégia permitirá fazer um bom jogo. Amanhã queremos voltar a fazer um grande jogo de Champions."

Importância de terminar nos oito primeiros ou chegar ao "play-off": "A nossa missão é irmos para o jogo de amanhã com enorme determinação, ambição, voltar a fazer um grande jogo, criar oportunidades, marcar golos e conquistar os três pontos. Mais ainda quando estamos num formato diferente que nos obriga a focarmo-nos na prática. A prática é que temos seis pontos, que não nos garantem nada, e queremos somar mais três."

Segredo para o sucesso inicial de Lage no Benfica: "A nossa forma de trabalhar é que é importante, não fazer comparações com o passado. Olhar para os jogadores e perceber que contributo podem dar à equipa e em que posições. Há vários exemplos de jogadores que podem desempenhar mais do que uma função. Esse é o ponto de partida, haver um entendimento muito grande da nossa parte sobre o rendimento dos jogadores. Depois, ser assertivos com eles, é a nossa forma de trabalhar. Eles vão para dentro de campo com uma ideia muito claro do que pretendemos. Foi isso que preparámos até agora, amanhã vamos ter duas conversas com os jogadores e depois a partir do apito inicial, o jogo é deles, eles é que têm de pôr em prática todo nosso trabalho enquanto equipa técnica e toda a qualidade deles enquanto jogadores e enquanto equipa."

Declarações do presidente do Sporting, Frederico Varandas, sobre "portização" do Benfica: "Estou no Benfica desde 2004 e desde esse momento até ao dia de hoje, o que controlo são as minhas funções enquanto treinador no dia a dia. O meu foco neste momento é o jogo de amanhã."

Crescimento de Orkun Kökçü: "Estou muito contente com o contributo de todos os jogadores. Há jogadores que têm jogado mais, como o Fredrik [Aursnes] e o Kökçü, que têm desempenhado um excelente papel, mas outros jogadores que ainda não tiveram oportunidade de jogar também têm feito um excelente trabalho. A grande diferença é que uns têm jogado e outros ainda não tiveram oportunidade de jogar. Estamos muito satisfeitos com o Kökçü, por isso é que o Benfica o foi buscar e eu fico feliz por ter um jogador com a sua competência no plantel e ao serviço da equipa.

Evolução face à primeira passagem pelo Benfica: "Entendo essa questão para quem olha fundamentalmente para os resultados. Não me vejo melhor ou pior treinador em função dos resultados que vou tendo. É claro que os resultados ajudam. Agora, a minha passagem, fundamentalmente, por Inglaterra, deu-me outras experiências, principalmente como treinador principal na Premier League, que não tinha, mas isso faz parte de qualquer treinador. À medida que vai fazendo mais jogos de determinada competição, à medida que vai fazendo mais treinos, com certeza que vai evoluindo. Esse é o princípio da aprendizagem: quanto mais experiências tivermos, mais aprendizagem temos de ter, em função do resultado. Pela minha forma de trabalhar, aprendemos muito nas análises que vamos fazendo, quer dos adversários, quer, fundamentalmente, da nossa equipa. Essa é a nossa forma de trabalhar, não partimos para o jogo seguinte sem perceber muito bem o nível a que a equipa vai atuando a cada momento e também se determinada estratégia foi concretizada, se foi importante. Esse é o princípio de qualquer aprendizagem e evolução, é o nível de experiências que vamos tendo ao longo da nossa carreira."

Renato Sanches: "O Renato tem feito um trabalho longo, tínhamos uma previsão de que pudesse regressar, primeiro ligeiramente mais cedo, depois ligeiramente mais tarde. O Renato está convocado para o jogo, mas tivemos mais uma baixa, que foi o Leandro [Barreiro]."