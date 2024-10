Bruno Lage. "Missão cumprida"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, deu os parabéns aos seus jogadores pela “missão cumprida”, que permite seguir em frente na Taça de Portugal.

Missão cumprida

"Missão cumprida nesse sentido, tínhamos de entrar com a atitude certa. Estamos a preparar este jogo há duas semanas. Jogámos com um sistema diferente, com muitas alterações, a maior parte dos jogadores corresponderam. Uma vez mais, os jogadores saíram do banco e corresponderam, frente a um adversário que se bateu muito bem”

A partida

“Uma entrada boa da nossa parte, nos primeiros 15 minutos tivemos oportunidades de marcar mais golos. Na segunda parte também entrámos bem, fizemos o 2-0 e ainda tivemos a oportunidade de estrear mais um menino da nossa Academia. Foi um bom teste".

Oportunidades

“Queria que eles percebessem como trabalhámos durante estas duas semanas. Depois, não é a oportunidade perdida, é não termos a ansiedade de aos 15 minutos o jogo estar decidido. Olhando para o jogo, por tudo o que fizemos, foi tudo bem conseguido."



Feyenoord

"Temos três horas de viagem pela frente e um jogo para preparar. Vou avisar a minha família que vou dormir no Seixal, porque às 11h00 já vou estar à espera dos jogadores para prepararmos o jogo seguinte. Temos de ver o que o Feyenoord fez agora fora contra o Girona, onde venceu por 3-2. Eu quero que a minha equipa seja séria e consistente como foi hoje"

O Benfica derrotou o Pevidém, por 2-0, com bis de Beste, e segue em frente na Taça de Portugal.