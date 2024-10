Caso dos e-mails. Bruno Lage blinda o balneário do Benfica através do exemplo

"Não sou advogado nem juiz, sou treinador". É assim que Bruno Lage se esquiva às questões dos jornalistas sobre a acusação do Ministério Público (MP) à SAD do Benfica, no âmbito do caso dos e-mails . Ainda assim, o treinador encarnado salienta que, face ao barulho exterior, a melhor forma de blindar a equipa é liderar pelo exemplo.

Jogo com o Pevidém: "Preparámos este jogo como preparámos os dois últimos, quer com o Nacional, quer com o Atlético. Tivemos este período de tempo em que pudemos, mesmo com poucos jogadores, olhar um pouco para nós e trabalhar um bocadinho algumas dinâmicas que podíamos trabalhar, depois os últimos três dias, já com o plantel, preparar um jogo que vai ser típico de Taça. Uma equipa que a meu ver é muito bem organizada, muito bem trabalhada, com boas dinâmicas, com jogadores interessantes, em particular as movimentações quer do [Daisuke] Araki e do Pedrinho, que são os jogadores que dão dinâmica à equipa. Esperamos um jogo de Taça. A maneira como treinámos ontem e hoje com todo o grupo deixa-nos realmente confiantes em fazer um bom jogo, vencer, dar continuidade ao que temos feito no último mês e seguir numa competição que temos como ambição vencer."

Caso dos e-mails, já conversou com Rui Costa? "O presidente fala connosco sobre as questões do dia a dia da equipa. Isso é o mais importante. Eu, como treinador, tenho duas obrigações: preparar a equipa da melhor forma e que a equipa entre em campo a dar a melhor imagem à Benfica que todos nós queremos. A minha preocupação e a minha responsabilidade é aquilo que a equipa vai fazer, preparar a equipa e, amanhã, apresentar uma boa imagem em campo."

Caso dos e-mails, está preocupado com possível impacto desportivo? "Entendo as questões, mas eu não gosto muito de olhar para trás. Como treinador, tenho de me focar na imagem que a equipa tem de apresentar amanhã. Isso é que é o facto mais importante. Compreendo as questões, mas só consigo fazer uma coisa de cada vez e neste momento o meu foco é na preparação da equipa e na equipa cada vez mais dar uma imagem à Benfica."

Andreas Schjelderup nomeado para o Golden Boy, foi caro mas pouco joga no Benfica: "Muito dinheiro devem ter gostado quase todos, por isso, ele nesse patamar está em igualdade com todos os colegas. O que tem faltado ao Andreas, assim como aos colegas que não têm jogado tanto, é a oportunidade. Entrámos com a época a andar, tivemos de preparar uma equipa para jogar um ciclo, não fizemos muitas alterações, porque o objetivo naquele momento era vencer jogos e ir preparando a equipa para ter um rendimento que achava que poderia ter. Ainda estamos nesse processo. Estamos satisfeitos com o trabalho que os jogadores vão desenvolvendo e a cada momento, assim que tiverem uma oportunidade, poderem responder. É tudo uma questão de se prepararem no treino e, quando surgir a oportunidade de jogar, eles apresentarem rendimento. Temos estado satisfeitos com a equipa que tem jogado, temos estado muito satisfeitos com os jogadores que têm entrado e que têm ajudado a equipa a atingir boas exibições e a marcar golos e a continuar com o registo que pretendemos ter durante os 90 minutos. Ele e todos os outros é continuarem focados e preparados para, a cada oportunidade, poderem corresponder."

Caso dos e-mails, Benfica pode ser excluído das competições "caso fique provada alguma coisa": "Tocou no ponto, caso fique provada alguma coisa. Há um processo que vai ter de correr. Não sou advogado nem juiz, sou treinador, por isso, o meu foco é preparar a equipa. A melhor maneira de focar os jogadores, ou blindar, é eles terem-nos a mim e à minha equipa técnica como exemplo. Falamos entre nós sobre o treino, o jogo, qual o caminho que a equipa pode ter, que tipo de dinâmicas pode ter, conhecer melhor os jogadores, porque temos aqui jogadores interessantes que podem jogar em mais do que uma posição, e a forma como preparamos o jogo de amanhã, semelhante ao Nacional e semelhante ao Atlético. Os jogadores olham para nós nesse sentido e esse é o exemplo que temos de dar para manter a equipa apenas focada naquilo que é importante para a equipa de futebol, que é dar uma imagem à Benfica amanhã."



Renato Sanches: "O Renato já treinou com a equipa, ontem e hoje, e o mais importante é ter o jogador no campo e sentir que ele está feliz, mas vamos fazer as coisas com calma, para não voltarmos a dar passos atrás. O Renato percebe muito bem o que trabalho que estamos a fazer com ele, para que quando ele regressar à competição seja na plenitude das suas capacidades e competências e que possa ajudar a equipa."

Lage foi finalista da Taça de Portugal na primeira passagem pelo Benfica: "Entramos numa caminhada de sete jogos e a nossa ambição é voltar a colocar o Benfica na final e vencer, se possível, a 27.ª Taça de Portugal."

Kokçu disse que a equipa ainda pode fazer melhor: "É sempre importante os jogadores terem essa ideia, porque revela a ambição que nós temos. É basicamente o que se faz numa pré-época: consolidar processos, ter dinâmicas sólidas, criar relações entre eles dentro de campo e isso faz-se é com tempo. Ao fim e ao cabo, nós entendermos a cada momento a equipa, como é que a equipa pode jogar, em que sistemas é que a equipa podem jogar, que jogadores nos podem oferecer que soluções em determinadas posições. E também preparar a equipa para jogar contra diferentes sistemas. A equipa tem dado esses passos seguros, agora é ter tempo para consolidar e nós vamos aproveitando todo o tempo que temos. Amanhã temos mais um desafio muito interessante, porque o Pevidém joga numa linha de cinco, com dois médios, com o Pedrinho com movimentos interiores ao vir baixar para ligar ao médio para fazer o terceiro médio, e isso é um teste muito interessante, um desafio para percebermos como é que a equipa pode corresponder, porque no futuro vamos seguramente apresentar equipas com esse sistema."

Adiamento do jogo com o Nacional abriu desvantagem de oito pontos para o Sporting: "Estamos sempre pressionados porque não temos margem para errar. A nossa determinação tem de ser igual. A determinação vê-se nos pequenos hábitos, que são o que fizemos nestas duas semanas. Tivemos um dia de descanso após a viagem ao Nacional, fizemos três treinos e fizemos um jogo de preparação com o 1.º de Dezembro para preparar a equipa e o contexto do jogo da Taça. Depois, esta semana, preparámos o jogo da mesma forma como preparámos os jogos com o Nacional e o Atlético e esses pequenos hábitos é que nos levam a encarar as coisas desta maneira: preparar a equipa para jogar bem, porque queremos criar mais oportunidades de golo e queremos marcar mais golos, e isso vai-se fazendo diariamente. Para já o foco é amanhã, iniciar com uma vitória, depois temos mais três dias para preparar outro jogo que queremos vencer e de jogo a jogo vamos com esta mentalidade. A mentalidade não se muda de um dia para o outro, ganha-se diariamente nos pequenos hábitos de trabalho treino e do foco que é aquilo que é mais importante para uma equipa de futebol, que é concentração máxima no treino e no jogo."