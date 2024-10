Caso dos e-mails. Vieira garante que "o Benfica e os benfiquistas podem dormir descansados"

Leia também:

Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica acusado pelo Ministério Público (MP) no caso dos "e-mails", garante que "os benfiquistas podem dormir descansados".



Em declarações à TVI e CNN Portugal, o ex-dirigente encarnado garantiu que "não é tempo para comentar diretamente as acusações" e considera que "haverá uma altura para o fazer".

"O Benfica e os benfiquistas podem dormir descansados, pois as acusações não têm qualquer fundamento. Que o treinador e os jogadores continuem focados para ganhar no campo", afirmou ainda.

Vieira, Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico da SAD encarnada, e as Sociedades Anónimas Desportivas (SAD) de Benfica e Vitória de Setúbal foram acusados no processo do caso dos e-mails, na terça-feira, e responderão por alegados crimes de corrupção e de fraude fiscal qualificada.

Já Rui Costa, atual presidente das águias, não foi criminalmente responsabilizado pelo Ministério Público, que não conseguiu recolher "qualquer indício" de que o antigo jogador tivesse conhecimento dos alegados atos praticados por Vieira.

Também ilibados foram os antigos dirigentes José Eduardo Moniz e Nuno Gaioso. Domingos Soares de Oliveira, ex-administrador da SAD do Benfica, passou de arguido a testemunha no processo.

Vieira, Gonçalves e as SAD de Benfica e Vitória estão acusadas pelo MP dos alegados crimes de corrupção em concurso com participação económica em negócio e fraude fiscal, devido a uma alegada simulação de compra e venda de jogadores com o suposto objetivo de injetar dinheiro no clube sadino, que atravessava grandes dificuldades financeiras, entre 2016 e 2019.