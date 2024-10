Caso dos e-mails. Mensagens com Paulo Gonçalves podem implicar juiz do Supremo

O juiz do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) Ricardo Costa é suspeito de estar envolvido em possíveis crimes de corrupção passiva e ativa, oferta ou recebimento indevido de vantagem, abuso de poder ou violação de segredo por funcionário, no âmbito do caso dos e-mails.

De acordo com o despacho de acusação do Ministério Público (MP), a que a Renascença teve acesso, em resultado da análise ao correio eletrónico utilizado por Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico da SAD do Benfica, e em resultado das buscas realizadas nas instalações da sociedade encarnada, "foram identificadas mensagens trocadas" com três endereços de e-mail pertencentes Ricardo Costa, datadas de 8 de março de 2017 e 26 de outubro de 2015.

"Analisada a factualidade plasmada nos referidos documentos, em abstrato, eventualmente, podem tais factos ser entendidos como configurando ilícito criminal ou de outra natureza", refere o despacho elaborado pela procuradora Cristina Mota, que realça, também, que, à data dos factos, Ricardo Costa era membro e vice-presidente do Conselho de Arbitragem Desportiva do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). Atualmente, exerce funções como juiz conselheiro no Supremo Tribunal de Justiça.

Sem esclarecer o teor das mensagens, contudo, o Ministério Público delibera que "não tem competência para apreciar os factos", pelo que extrai certidão para análise do STJ.