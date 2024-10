Caso dos e-mails. Benfica SAD reitera que acusações são "infundadas" e que se defenderá

A SAD do Benfica informa que está acusada da prática dos crimes de corrupção ativa, em concurso aparente com o crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem, e fraude fiscal qualificada, por alegados atos imputados ao seu ex-presidente, Luís Filipe Vieira, e "um antigo assessor jurídico", Paulo Gonçalves.

O Benfica confirma, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), as acusações que lhe são imputadas pelo Ministério Público , que considera "infundadas", e reitera que se defenderá.

Luís Filipe Vieira, Paulo Gonçalves e SAD do Benfica e a SAD do Vitória de Setúbal foram acusadas de alegados crimes de corrupção e fraude fiscal qualificada, no âmbito do caso dos e-mails, por alegada falsificação de negócios de vendas e empréstimos de jogadores. O MP pede que o Benfica seja suspenso de todas as competições desportivas.

A procuradora Cristiana Mota endente que os alegados ilícitos de que acusa a SAD encarnada incorrem em "grande violação" do dever de "pugnar pela integridade, verdade, lealdade e correção da prática desportiva". Pede que a suspensão seja, também, estendida ao Vitória, que se encontra, atualmente, a disputar as distritais de Setúbal.