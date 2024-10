Ministério Público pede afastamento do Benfica das competições desportivas

15 out, 2024 - 15:02 • Inês Braga Sampaio

O Ministério Público (MP) pede que o Benfica seja suspenso de todas as competições desportivas, no âmbito do caso dos e-mails, segundo avançam o jornal "Público" e a "CMTV". A SAD do Benfica e o seu ex-presidente, Luís Filipe Vieira, assim como o antigo assessor jurídico encarnado Paulo Gonçalves e a SAD do Vitória de Setúbal, vão a julgamento a propósito do processo, por alegada falsificação de negócios de vendas e empréstimos de jogadores. O MP considera que estas práticas puseram em causa a integridade, verdade, lealdade e correção da prática desportiva, pelo que pede que a suspensão seja, também, estendida ao Vitória, que se encontra, atualmente, a disputar as distritais de Setúbal.

Vieira, Gonçalves e as SAD de Benfica e Vitória estão acusadas pelo MP dos alegados crimes de corrupção em concurso com participação económica em negócio e fraude fiscal, devido a uma alegada simulação de compra e venda de jogadores com o suposto objetivo de injetar dinheiro no clube sadino, que atravessava grandes dificuldades financeiras, entre 2016 e 2019. Alega a acusação que Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves desviaram vários milhões de euros do Benfica, através de negócios fictícios nas transferências de três jogadores brasileiros. O ex-presidente encarnado é considerado o "mentor" de um esquema que teria como suposto objetivo subverter a verdade desportiva através do controlo de outros clubes, que por sua vez facilitariam em jogos frente às águias, relata a CNN Portugal. O canal acrescenta que a SAD do Vitória responde igualmente por recebimento indevido de vantagem e fraude fiscal. O "Público" revela que duas das contratações investigadas foram as de Marcelo Hermes e Daniel dos Anjos. Dois jogadores livres, cujo valor de mercado conjunto não ultrapassava os 725 mil euros, mas pelos quais o Benfica teria gastado 4,25 milhões em comissões.