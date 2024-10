Caso dos e-mails. Luís Filipe Vieira e Benfica SAD acusados, Rui Costa ilibado

Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico da SAD encarnada, e as Sociedades Anónimas Desportivas (SAD) de Benfica e Vitória de Setúbal foram acusados no processo do caso dos e-mails, segundo avança o "Jornal de Notícias", esta terça-feira.

Já Rui Costa, atual presidente das águias, foi ilibado, assim como, de acordo com a CMTV, os antigos dirigentes José Eduardo Moniz e Nuno Gaioso. Domingos Soares de Oliveira, ex-administrador da SAD do Benfica, passou de arguido a testemunha no processo, acrescenta o "JN".

Vieira, Gonçalves e as SAD de Benfica e Vitória estão acusadas pelo Ministério Público dos alegados crimes de corrupção em concurso com participação económica em negócio e fraude fiscal, devido a uma alegada simulação de compra e venda de jogadores com o suposto objetivo de injetar dinheiro no clube sadino, de 2016 a 2019.

Alega a acusação que Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves desviaram vários milhões de euros do Benfica, através de negócios fictícios nas transferências de três jogadores brasileiros. O ex-presidente encarnado é considerado o "mentor" de um esquema que teria como suposto objetivo subverter a verdade desportiva através do controlo de outros clubes, que por sua vez facilitariam em jogos frente às águias, relata a CNN Portugal. O canal acrescenta que a SAD do Vitória responde igualmente por recebimento indevido de vantagem e fraude fiscal.

Também estão abarcados pela acusação Adolfo Oliveira e Francisco Gomes de Oliveira, responsáveis da Olisport.



São 11 os arguidos, ao todo.



[Notícia atualizada às 14h41]