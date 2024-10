Caso dos e-mails. Luís Filipe Vieira e Benfica SAD acusados, Rui Costa ilibado

Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico da SAD encarnada, e as Sociedades Anónimas Desportivas (SAD) de Benfica e Vitória de Setúbal foram acusados no processo do caso dos e-mails, segundo avança o "Jornal de Notícias", esta terça-feira.

Já Rui Costa, atual presidente das águias, não foi criminalmente responsabilizado pelo Ministério Público (MP), que entende que o antigo jogador não teria conhecimento dos alegados atos praticados por Vieira.

Também ilibados, de acordo com a CMTV, foram os antigos dirigentes José Eduardo Moniz e Nuno Gaioso. Domingos Soares de Oliveira, ex-administrador da SAD do Benfica, passou de arguido a testemunha no processo, acrescenta o "JN".