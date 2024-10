Caso dos e-mails. Benfica garante que se "defenderá de todas as acusações infundadas"

Já Rui Costa, atual presidente das águias, foi ilibado, assim como, de acordo com a CMTV, os antigos dirigentes José Eduardo Moniz e Nuno Gaioso. Domingos Soares de Oliveira, ex-administrador da SAD do Benfica, passou de arguido a testemunha no processo, acrescenta o "JN".

Vieira, Gonçalves e as SAD de Benfica e Vitória de Setúbal foram acusados no processo do caso dos e-mails, segundo avança o " Jornal de Notícias ", esta terça-feira.

"Não restem dúvidas de que o Sport Lisboa e Benfica se defenderá, sem hesitar, de todas as acusações infundadas (e do que já foi possível analisar, estas são infundadas), bem como de tudo quanto afete ou possa ter afetado os seus direitos e interesses", pode ler-se.

O Benfica garante, esta terça-feira, que se defenderá de "todas as acusações" que lhe são imputadas pelo Ministério Público no caso dos e-mails.

Vieira, Gonçalves e as SAD de Benfica e Vitória estão acusadas pelo Ministério Público dos alegados crimes de corrupção em concurso com participação económica em negócio e fraude fiscal, devido a uma alegada simulação de compra e venda de jogadores com o suposto objetivo de injetar dinheiro no clube sadino, de 2016 a 2019.

Alega a acusação que Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves desviaram vários milhões de euros do Benfica, através de negócios fictícios nas transferências de três jogadores brasileiros. O ex-presidente encarnado é considerado o "mentor" de um esquema que teria como suposto objetivo subverter a verdade desportiva através do controlo de outros clubes, que por sua vez facilitariam em jogos frente às águias, relata a CNN Portugal. O canal acrescenta que a SAD do Vitória responde igualmente por recebimento indevido de vantagem e fraude fiscal.

Também estão abarcados pela acusação Adolfo Oliveira e Francisco Gomes de Oliveira, responsáveis da Olisport. São 11 os arguidos, ao todo.