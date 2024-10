Benfica quer "maior qualidade, rigor e exigência ao nível das arbitragens"

O Benfica exige uma “verdadeira aposta na qualidade e melhoria de prestações” das equipas de arbitragem no futebol feminino.

Em comunicado, os encarnados lembram que têm “protagonizado um forte investimento ao longo dos últimos anos no sentido de elevar o patamar do futebol feminino em Portugal, com consequências muito positivas igualmente no plano internacional e em matéria de seleção portuguesa”.

Segundo as águias, “a ambição tem de passar por uma maior qualidade, rigor e exigência ao nível das arbitragens, pois só assim defenderemos convenientemente o futuro do futebol feminino em Portugal”.

Por isso, “é urgente rever critérios e garantir uma maior qualidade das atuações jornada após jornada”.

Este comunicado da equipa da Luz poderá estar relacionado com um penálti que foi assinalado, este domingo, no Damaiense - Sporting, que deu a vitória às leoas.

O Benfica é a campeã nacional em título e lidera o campeonato desta época, com seis vitórias em seis jogos.