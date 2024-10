Otamendi vê River Plate e chega “meio a dormir ao treino” do Benfica

O capitão do Benfica, Nicolas Otamendi, reafirma que é adepto do River Plate, que vê os jogos todos e que até chegou a um treino do Benfica “meio adormecido”.

“Os jogos da Libertadores passam tarde aqui. No outro dia cheguei meio a dormir ao treino, mas era um dia de recuperação e não havia problema”, respondeu o defesa, entre risos.