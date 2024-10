Bruno Lage. "Noite à Benfica, das antigas"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, considera que o triunfo (4-0) contra o Atlético Madrid foi "uma noite à Benfica, das antigas", mas dá total mérito aos jogadores encarnados.

Jogo

"Uma noite à Benfica, das antigas. Mérito total dos jogadores, que compreenderam a estratégia e o plano de jogo. Isso foi determinante. Foi a melhor versão de cada um. Fomos uma equipa. Os onze e os que saltaram do banco para dar energia e manter a equipa no jogo. E depois é a a dinâmica das vitórias, que proporciona estes ambientes, que são o melhor para colocar em prática a qualidade"

Golear Atlético Madrid

"É especial para mim e para os jogadores. Mas para a grandeza do Benfica temos de fazer muita coisa em relação ao que se conquistou na história. Foi uma noite importante para todos, juntar mais uma vitória e continuar a crescer como equipa"

Lage contra 'olé'

"O futebol é isto. É aproveitar os bons momentos e apoiar. Dignificar o futebol. A equipa está a jogar bem. Vamos continuar a apoiar, os adeptos foram fantásticos nesse sentido. Fizemos quatro golos e na fase final criámos oportunidades para mais. Gosto disto, gosto que a equipa e os adeptos tenham esta ligação"

Pavlidis

"O mais importante é a equipa marcar golos. Chegámos a este jogo com 10 jogadores a marcar. Hoje ninguém marcou dois. O Pavlidis tem duas grandes oportunidades, mas o importante é a união. Entraram onze e fizeram o seu trabalho. Quando sinto que é preciso mudar, entram outros. Isso é o mais importante. É olhar para o todo e foi o que fizeram hoje"

Duas vitórias na Champions

"Neste momento é recuperar e ir até à Madeira conquistar 3 pontos"

Regresso ao Benfica

"Demos um passo. São cinco jogos, a crescer no futebol. Com os jogadores a entenderem as nossas dinâmicas, mas mais importante do que o percurso do Bruno Lage é o percurso da equipa.”

Golos de bola parada

“Tudo tem sido preparado. Hoje de manhã tivemos no campo a treinar. São muitas horas de vídeo, muito tempo no campo para perceber"

Declarações à Sporttv.