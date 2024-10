"Sem margem para errar", Lage promete Benfica com "ambição de vencer" frente ao Atlético

Bruno Lage quer vencer o Atlético de Madrid, não por ser uma equipa de um patamar diferente das que o Benfica defrontou até agora sob o seu comando - embora admita que também seria especial por isso -, mas mais porque, nesta altura, a sua equipa não tem margem de erro.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, o treinador do Benfica admite, contudo, que na Liga dos Campeões o nível é diferente e que a única coisa que a sua equipa pode prometer é dar o máximo para vencer.

Bruno Lage na antevisão do Benfica-Atlético de Madrid, jogo da segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, marcado para quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. Poderá ouvir o relato, exclusivamente online, e acompanhar a partida no site e na app da Renascença.

Di María: "Tem jogado tanto à direita, como à esquerda. É verdade que, nos últimos tempos, tem jogado à direita, mas na final do Mundial [2022] jogou à esquerda e marcou um golo. É muito forte em situações de um contra um e os colegas de seleção que jogam no Atlético de Madrid sabem disso. A minha única questão é onde o podemos colocar, para tirarmos partido dessas características e criarmos mais oportunidades para marcar golos."

Renato Sanches: "Já fez treino de campo, está a evoluir muito bem. Agora, é dar-lhe o tempo necessário para integrar os trabalhos com a equipa."

Liga dos Campeões: "O objetivo é continuar neste registo, independentemente de ser no campeonato, nas taças ou na Liga dos Campeões. Não temos margem para errar. Prometemos entrar em campo com ambição de vencer. Isso, sempre. Depois, se conseguimos ou não vem em função do jogo. Seremos uma equipa competitiva, teremos a melhor versão dos nossos jogadores e isso torna mais fácil atingir os nossos objetivos. São aqueles jogos que podem transformar carreiras, porque estamos a competir com equipas de outro nível. Queremos vencer jogos e competições, mas, para já, esse não é o meu foco. O que quero é que a equipa seja uma equipa, com a melhor versão de cada jogador."

Reaproximação dos adeptos à equipa: "Não acredito que uma equipa tenha sucesso se os jogadores não trabalharem em equipa. É nisso que perdemos muito tempo. É em equipa que podemos atingir o sucesso. Temos de nos aproximar de quem nos apoia, que apoia se se identificar com a equipa e se vir que a equipa representa os valores do clube. Isso é fundamental. Que toda a gente que trabalha com os jogadores e os próprios jogadores transmitam os valores do clube aos mais novos.

Cultura do Benfica: "Não quero fazer comparações com o passado. Vamos trabalhando em função do que vai acontecendo nos jogos, com base em análises e reforçando os comportamentos que têm sido bons. Depois, sem comparar com ninguém, é o perfil de cada treinador. O meu é de juntar pessoas, agregar, com o objetivo sempre de tirar o melhor partido dos jogadores, preparando estrategicamente o jogo seguinte."

Vencer seria especial: "Não há margem de erro em nenhuma competição. Isso não impede reconhecer que o Atlético de Madrid é uma grande equipa, com um historial de 13 ou 14 anos com o mesmo treinador, com duas contratações de Premier League, Gallagher e Álvarez, o que revela o potencial do clube e da equipa. O que quero é que mantenhamos o sentido coletivo e a ambição de vencer. Queremos os três pontos. Para o grupo, seria algo de especial juntar mais uma vitória às quatro que temos, mas, para a dimensão do Benfica, continuava tudo na mesma, porque já teve mais conquistas. Temos de fazer esse crescimento de forma sustentada."

Benfica em melhor fase que o Atlético: "Temos de provar no relvado. Há três coisas fundamentais: ser uma equipa, ter a melhor versão de cada atleta e apresentar uma ambição enorme de vencer."