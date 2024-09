Bruno Lage. "Equipa pode ter maior controlo com bola"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, considera que os jogadores têm correspondido ao que tem sido pedido nas quatro partidas já realizadas.

O que fez a diferença para o Benfica vencer Gil Vicente

"Teve de jogar em equipa. Observámos o Gil Vicente e percebemos que podiam trazer problemas. Muita qualidade na posse, construção, acima de tudo calma nos jogadores. Os centrais com qualidade no jogo, tentam encontrar os médios para ligar. A equipa não entrou como pretendíamos, especialmente quando o Gil Vicente vai a primeira vez à baliza e faz o golo, mas a equipa soube reagir e virar o jogo. Na segunda parte, assim que necessário, fizemos três alterações, depois mais duas... para dar frescura na frente. Nos últimos minutos a equipa faz o 3-1, descansa, e acabamos com 5-1, o que nos deixa muito satisfeitos"

Fica preocupado por a equipa entrar a perder no segundo jogo na Luz ou satisfeito por ver os jogadores reagirem e darem a volta?

"Ambas as situações. Não queremos sofrer golos de entrada. Sinto que a equipa entrou bem fora de casa, mas em casa sofremos golos muito cedo. A resposta em resolver as coisas como equipa foi importante"

O que é que ainda falta a esta equipa?

"A equipa tem correspondido àquilo que vamos fazendo. Sobre hoje, sinto que a equipa pode ter maior controlo com bola. É algo que temos que trabalhar, mas sinto que a equipa tem feito aquilo temos trabalhado, jogar para a frente e tentar marcar mais golos. Isso tem acontecido nestes quatro jogos."

O Benfica goleou o Gil Vicente, por 5-1. A equipa de Bruno Lage soma quatro vitórias em quatro jogos.