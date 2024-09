"Luís Mendes foi infeliz, mas há coisas que merecem reflexão"

"É necessária mão de ferro" para gerir o atual momento do Benfica. Em particular, na assembleia geral desta noite na Luz.

Quem o diz em Bola Branca é Manuel Boto, antigo membro do Conselho Fiscal do clube da Luz, a horas da segunda reunião magna de sócios, esta para discutir e votar o relatório e contas da época passada. E numa altura em que as finanças benfiquistas são apontadas como estando no 'vermelho'.

"Espero uma assembleia quentinha, na tradição das assembleias do Benfica. Acho que está a faltar alguma racionalidade e a situação tem de ser gerida com pinças e com mão de ferro", defende Boto, numa questão levantada também pelo ex-vice Luís Mendes, que entretanto se demitiu e 'passou' a crítico de Rui Costa.