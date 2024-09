Bruno Lage: “Ainda não fizemos nada de especial, ganhámos apenas três jogos”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, considerou esta sexta-feira que os encarnados ainda não fizeram “nada de especial” desde que assumiu o comando da equipa da I Liga, apesar de somar três vitórias consecutivas.

Em conferência de imprensa, no Seixal, o técnico admitiu que a equipa tem criado “mais situações de golo”, mas vincou que é para “continuar nesse registo” e, por isso, pediu “compromisso” e “foco” aos seus jogadores para a receção ao Gil Vicente, no sábado.

“Ainda não fizemos nada de especial, ganhámos apenas três jogos. Por isso, máximo de compromisso para amanhã [sábado], porque [o Gil Vicente] é um adversário muito competente e nós temos de estar focados no que controlamos, que é apenas o nosso trabalho”, afirmou o técnico, no auditório do Benfica Futebol Campus.

De resto, o técnico já tinha sido instado a explicar se, nesta fase aos ‘comandos’ da equipa, procura maior consistência defensiva ou maior acutilância ofensiva e não deixou de revelar ambição no ataque.

“Quero uma equipa mais agressiva no último terço [do campo], na busca de espaços, de mais situações de finalização. Porque se criarmos mais situações de finalização, podemos marcar mais golos. Mas criar mais em qualidade”, apontou.



Nesse sentido, explicou que tem “trabalhado imenso com os avançados e com os alas” para descobrir “qual a [melhor] forma de chegar ao último terço” do campo e admitiu que o processo defensivo é mais simples.



“E depois, o defender é muito fácil: como já dizia o grande mestre Jaime Graça, é correr e toda a gente atrás da linha da bola. E eles sabem que, comigo, toda a gente tem a responsabilidade de defender e de ser agressivo para recuperar a bola”, concluiu.

Sobre o encontro de sábado, em que já vai poder contar com o lateral-direito Bah, que “treinou e está convocado”, Lage disse esperar um Gil Vicente “à imagem do seu treinador”, ou seja, “com futebol positivo e muito atrevimento ofensivo”, e negou qualquer ‘interferência’ da partida contra o Atlético de Madrid, na quarta-feira, na preparação deste encontro.

“Não há nenhuma mudança de ‘chip’, o nosso compromisso tem de ser 100% concentrados naquilo que temos de fazer amanhã [sábado]”, frisou o treinador dos ‘encarnados’.



O Benfica recebe o Gil Vicente no sábado, em partida da sétima jornada da I Liga, com início previsto para as 20h30, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Miguel Nogueira (AF Lisboa).