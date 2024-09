"Gente não executiva a mandar no Benfica é voltar ao tempo dos dinossauros": antigo vice critica Rui Costa (e quer erradicação do vieirismo)

As vitórias no relvado surgiram com o regresso de Bruno Lage, mas longe do campo o Benfica continua num alvoroço. Fernando Seara, presidente da Mesa da Assembleia Geral, demitiu-se no fim de semana durante uma reunião magna. Antes disso, em junho, Luís Mendes, vice presidente e administrador da SAD, abandonou a Luz.

Três meses depois, o dirigente decidiu romper o silêncio e deu uma entrevista ao “Record”, onde revelou as razões da saída e deixou umas bicadas a Rui Costa, o presidente.

“Saí em desacordo com o modelo de governance que estava a ser seguido”, explicou o antigo vice presidente ao desportivo. “Gente não executiva a mandar nos destinos do clube é voltar ao tempo dos dinossauros”, diz, referindo-se que essas pessoas trabalham no clube entre as 17h e 19h.