Filipa Patão e a Champions: "Não vamos ver um Benfica contido e a defender"

A treinadora Filipa Patão garantiu hoje que o Benfica vai encarar o Hammarby com "uma identidade muito própria e a pressionar”, depois da curta vantagem obtida, rumo à fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de futebol.

Há uma semana, no relvado sintético da Tele2 Arena, em Estocolmo, os golos da espanhola Cristina Martin-Prieto, aos 39 minutos, e Andreia Norton, aos 47, deram o triunfo às lisboetas, em resposta ao tento inaugural das suecas, da autoria da norueguesa Blakstad (16).

“Não esperamos facilidades por jogarmos em casa ou pela vantagem de um golo. Se abordarmos o jogo a contar com esse resultado de certeza que vai correr mal. Sabemos que temos de tirar a bola ao adversário e marcar um golo”, começou por dizer Filipa Patão aos jornalistas, na véspera do desafio de quarta-feira, referente à segunda ronda de qualificação.

E garantiu: “Não vamos ver um Benfica contido e a defender. Será um Benfica a pressionar, a ter a bola e com uma identidade muito própria”.

Para evitar um mau arranque e os sobressaltos dos instantes finais verificados no jogo da primeira mão, as ‘águias’ vão ter de “dominar mais os momentos do jogo e ter mais bola”, segundo a técnica.

“Falta-nos algum ritmo competitivo neste tipo de jogos. Estamos numa fase competitiva diferente da equipa [adversária]. Elas acabam por estar a meio da época e nós no início. Não temos assim tantos jogos e é normal que numa fase final do jogo a equipa se ressinta um bocadinho. Para não acontecer, temos que dominar um pouco mais os momentos do jogo e ter mais bola, como é habitual”, apontou.

Apesar de enfrentar o Sporting na segunda-feira, em Alvalade, para a quarta jornada da Liga feminina, Filipa Patão só pensa no desafio com as suecas, caso contrário “estava desgraçada”.

“Se estivesse a pensar no jogo com o Sporting estava desgraçada. Temos de fazer as coisas jogo a jogo, perceber o que nos vai trazer mais vantagens. Claro que vamos fazendo a gestão do nosso plantel, o que precisamos de gerir ou não. As decisões prendem-se neste jogo e não no jogo com Sporting”, explicou.

Depois de a treinadora falar à comunicação social, foi a vez da médio internacional portuguesa Andreia Norton fazer a antevisão ao desafio, dando conta do bom momento que a equipa atravessa.

“A equipa está confiante, temos feito bons jogos, bons resultados e sabemos que vai ser um jogo difícil. Continuamos confiantes e vamos jogar em casa. Vamos com tudo para fazer um bom resultado”, declarou.

Norton falou ainda dos dois golos apontados nos últimos dois encontros oficiais: “É sempre bom marcar golos e pelo Benfica. É para isso que eu trabalho, que nós trabalhamos. Se não puder marcar, o foco é ajudar a equipa com ou sem golos”, terminou.

Na quarta-feira, o Benfica recebe o Hammarby no Benfica Campus, no Seixal, a partir das 20:00, para a segunda mão da segunda ronda de qualificação da fase de grupos da ‘Champions’, num encontro que será dirigido pela suíça Désirée Grundbacher.