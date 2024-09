Manteigas e a tensão na AG do Benfica: “As pessoas têm uma ideia errada”

Os sócios encarnados reuniram-se este fim de semana com a promessa de voltarem a encontrar-se dentro dos próximos 30 dias para darem seguimento à apreciação e votação da revisão estatutária.



A reunião magna ficou marcada pela demissão de Fernando Seara, presidente da Mesa, num momento mais tenso entre os sócios. Apesar disso, João Diogo Manteigas assegura que tudo correu bem.



“As pessoas têm uma ideia errada do que são as Assembleias-Gerais do Benfica. Pensam que há desorganização e agressividade e não foi nada disso que se passou. A Assembleia correu maravilhosamente bem de manhã”, explica o candidato à presidência do Benfica.



Nestas declarações a Bola Branca, João Diogo Manteigas confessa que não compreende a demissão de Fernando Seara e assegura que não assistiu a insultos dirigidos ao agora antigo presidente da Mesa da Assembleia-Geral.



“Estava no centro da situação desse momento e não vi Fernando Seara a ser insultado, em momento algum. Não digo que se não tenha sentido insultado ou alguém o possa ter feito. Eu não assisti a nada disso”, esclarece.



Fica o registo de mais uma demissão no clube, algo que não belisca a direção, para João Diogo Manteigas.



“Esta demissão é distinta de qualquer outra. Não sei os fundamentos pelos quais o doutor Luís Mendes saiu da SAD, nem quero saber. Sei que foi substituído, o conselho de admnistração da SAD foi recomposto, há uma nova comissão executiva e, portanto , o Benfica soube resolver a situação, está em curso e a funcionar, e não parece tremer por causa disto”, entende o candidato.



Nesta entrevista, João Diogo Manteigas confessa que “gosta” que as reuniões magnas tenham discussão de ideias, porque “mostram garra, convicção” e “que são os sócios que mandam no clube”.

E acrescenta: “Isto não é para andar para frente conforme o que um grupo de pessoas quer”.