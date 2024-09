Bruno Lage: "Não mudámos o chip, muito talento a trabalhar ao serviço da equipa"

A exibição de trabalho e sacrifício pelo coletivo do Benfica no terreno do Boavista, mesmo depois com o desgaste de um jogo de Liga dos Campeões a meio da semana, deixou Bruno Lage satisfeito.

"Não mudámos o chip, entrámos muito bem e jogámos como equipa, porque só assim conseguiríamos vencer neste estádio e contra esta equipa. Fico muito satisfeito com esta exibição, com muito talento e muita gente a trabalhar ao serviço da equipa", salienta, em declarações à Sport TV, no final da partida.

Análise ao jogo: Entrada na segunda parte também muito boa, podíamos ter feito o 3-0 mais cedo e, depois, é a sequência dos jogos. Muito feliz também pelo golo do Arthur.



Golo de Arthur Cabral: "Quando cheguei falei com toda a gente, 'vamos começar todos do zero'. Toda a gente tem começado bem. Tínhamos de trabalhar em equipa, hoje foi assim. Correram, lutaram, vi jogadores pelo chão e pelo ar a dar um contributo à equipa, os que começaram e os que entraram."