“Benfica não parece ter substituto à altura de Bah”. José Carlos viu com “desconfiança” a estreia de Kaboré

A estreia de Issa Kaboré pelo Benfica deixou José Carlos com “desconfiança” quanto à qualidade do jogador emprestado pelo Manchester City.

A lesão de Alexander Bah na vitória encarnada por 2-1 frente ao Estrela Vermelha, em Belgrado, fez soar os alarmes na Luz e a entrada do internacional pelo Burkina Fase para subsituir o dinamarquês trouxe mais dúvidas do que certezas quando às opções de Bruno Lage para a lateral direita da defesa.

“Pelas prestações que tem tido, Bah é o titular absoluto do Benfica. Tem vindo a subir de forma, a ganhar confiança e não me parece que o jogador que o substituiu, Kaboré, esteja à altura do Bah”, diz o antigo lateral das águias, José Carlos.

Kaboré entrou aos 37 minutos para substituir o internacional dinamarquês. Em declarações a Bola Branca, José Carlos diz ter visto o lateral “em dificuldades”, numa estreia marcada por “insegurança e nervosismo”, que o leva a questionar quais são as opções do Benfica se a lesão de Bah se revelar de recuperação longa.

“Não querendo Bruno Lage recorrer à formula Roger Schmidt e colocar o Aursnes a defesa direito, o que me parece ser um desperdício, era bom que o Kaboré mostrasse no próximo jogo que está à altura do desafio. Depois de ver a sua prestação, fiquei com alguma desconfiança em relação ao que ele pode ser como jogador”, conclui.

José Carlos espera agora “vê-lo jogar novamente” e, dessa forma, “confirmar ou não” as impressões que ficam do internacional pelo Burkina Fase após o jogo em Belgrado.