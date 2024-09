Hammarby-Benfica bate recorde de assistência na qualificação para a Champions feminina

Estiveram 12.062 pessoas a assistir ao Hammarby-Benfica, primeira mão da segunda ronda de acesso à Liga dos Campeões feminina, um recorde de assistência em jogos de qualificação da competição.

O record anterior pertencia ao duelo entre Real Sociedad e Bayern Munique, em 2022, com 11.479 pessoas nas bancadas.

O Benfica ganhou ao Hammarby, na Suécia, por 2-1, com golos de Cristina Martín-Prieto e Andreia Norton. As suecas começaram a vencer, aos 16 minutos, com golo de Julie Blakstad.

A segunda mão joga-se na quarta-feira, dia 25, às 20h00, no Seixal.