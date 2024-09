O objetivo era chegar à fase de liga. Agora, o Estrela Vermelha quer "aproveitar o jogo" contra o Benfica

O treinador do Estrela Vermelha está orgulhoso por a sua equipa estar na Liga dos Campeões e pediu aos seus jogadores que desfrutem do jogo com o Benfica, na primeira jornada da competição.

Em conferência de imprensa, Vladan Milojevic disse que a meta do clube para esta época era “conseguir entrar numa competição como a Liga dos Campeões”, à qual chegou através das pré-eliminatórias

“Tenho muito orgulho do Estrela Vermelha fazer parte desse novo formato. Sempre quisemos fazer parte dos melhores, é uma honra ter equipas tão grandes aqui. Estamos prontos como para os outros jogos e disse aos meus jogadores que devemos aproveitar esse tipo de jogos, porque eles têm o mérito de poder trazer a equipa aqui. É um sucesso muito grande para um país pequeno”, referiu.

Milojevic considerou que “o Benfica é uma equipa grande” e que não acredita que esteja em crise, mesmo com a recente mudança de treinador, com a entrada de Bruno Lage para o lugar de Roger Schmidt.

“Todas as equipas têm problemas durante a época e isso é normal. [...] No entanto, com equipas grandes, estas situações são muito curtas e não fazem diferença. Veio um treinador que os conhece bem e, com ele, veio uma nova energia. Aprecio muito o ex-treinador Schmidt, do tempo do Leverkusen e da China. Deixou uma marca profunda no Benfica, mas o novo treinador também conhece o sistema. É preciso compreender que se trata de um clube que tem um sistema estabelecido há anos. Quando assim é, e quando funciona, as mudanças não causarão grandes problemas”, admitiu.

Sobre o início de temporada do Benfica, Milojevic considerou que houve algumas lesões que complicaram, assegurando que espera “um bom jogo, frente a uma equipa fantástica”, não adiantando quem é o favorito.

“Tudo o que peço à equipa é que façamos o que treinámos e que acreditemos em nós próprios. Somos uma boa equipa e precisamos de entregar esse máximo em campo. Esta é a Liga dos Campeões, vamos defrontar o grande Benfica e vamos dar o nosso melhor para fazer o jogo da melhor forma possível. Veremos até que ponto teremos sucesso nisso, mas é assim que vejo as coisas, não através do prisma dos favoritos”, referiu.

O avançado brasileiro Bruno Duarte, que passou por Vitória de Guimarães e Farense, considerou que a diferença entre a I Liga portuguesa e a sérvia “não é tão grande assim”.

“Quanto aos clubes, o Estrela Vermelha é um clube enorme, tão grande quanto o Benfica, tem uma história muito grande no futebol. Acho que a diferença seja de investimento [...]. Em termos de grandeza não é muito diferente”, assumiu.

Embora refira que o Benfica “tem grandes, excelentes jogadores, seja da formação, seja os que vêm para ajudar” e que, por isso, “é natural que seja um jogo muito difícil”, Bruno Duarte recordou o empate com o Farense (1-1) em casa dos ‘encarnados’ na última temporada.

“É muito importante quando joga contra essas equipas de muita qualidade sermos muito unidos no campo e dar 200% da nossa capacidade, mas acreditar sempre no nosso potencial de poder vencê-los, afinal são 11 contra 11”, referiu.

O Benfica visita o Estrela Vermelha, na quinta-feira, a partir das 17h45, em encontro da primeira jornada da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo britânico Michael Oliver.