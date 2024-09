Bruno Lage. “Quero é que a equipa tenha dinâmica de vitória”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, fez a antevisão da partida contra o Estrela Vermelha para a Liga dos Campeões.

Boa exibição pode ajudar a crescer?

"Sobre o ambiente, é perceber se os nossos se fazem ouvir, para nós isso é que é importante e é isso que esperamos. Depois, o que vai ajudar a crescer são jogos e treinos e, claro, a dinâmica de vitória. É com esse espírito que vamos encarar o jogo de amanhã, tentando manter essa dinâmica de vitória."

Considera este jogo determinante para o futuro próximo?

“Não tenho tempo a perder com essas questões. O que quero é que a equipa tenha dinâmica de vitória, vá atrás dessa cultura, dando sequência ao trabalho que temos feito. Temos de nos focar no que podemos fazer em campo."

Que alterações é que vai fazer?

"Há uma diferença logo. Santa Clara com linha de 3 e o Estrela de Vermelha com 4, portanto a dinâmica defensiva é logo diferente. Depois tentar perceber como eles pressionam e que tipo de espaço oferecem, para nós tentarmos aproveitar.

Olhar para o adversário e em função das nossas características, escolher a melhor estratégia. Fizemos um bom trabalho nos últimos dias, em dar aos atletas toda a informação para fazerem um bom jogo.

Plano para Aursnes?

"Ainda não vou revelar nada sobre as nossas conversas, ele e a equipa é que têm de mostrar em campo o caminho que querem fazer. São excelentes oportunidades para nós para provarmos o que somos e é dentro de campo que se prova e não com promessas. É o desafio que lanço aos jogadores. [Aursnes] Participou pouco tempo no treino mas deixa-nos satisfeitos que seja uma solução para amanhã."

Tem sido fácil blindar o plantel?

"Tem sido fácil, estamos focados no trabalho e os atletas têm a experiência de saber onde focar. É como acontece nos jogos, quando corre menos bem. Temos de orientar a nossa atenção para as nossas diretrizes. Criar dinâmicas e comportamentos e esse tem sido o nosso foco. Depois do Santa Clara, referir que vários comportamrntos foram bons e um deles foi a ambição de vencer e fazer bem. Queremos prolongar isso. É representar em campo o que o clube representa."

Na primeira passagem rodou o plantel na Champions

"Nunca houve da nossa parte uma rotação de plantel, recordo que houve algumas três alterações que fizemos no primeiro jogo em função desse momento. Normalmente essas circunstâncias acontecem quando há dois dias entre jogos. Mas aqui a equipa teve tempo para recuperar, quatro dias entre jogos, e o onze de amanhã será em função disso, aqueles jogadores que estão melhores neste momento, em função das características deles e da nossa estratégia, deixá-los confortáveis em campo, para o mais importante, que é o rendimento.