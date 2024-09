“Ambiente não vai afetar os jogadores do Benfica”. Filipovic antecipa “resultado positivo” na Sérvia para curar “turbulência”

Zoran Filipovic descansa o Benfica: o famoso ambiente do “Maracanã de Belgrado” já não é tão “aterrador” como no passado.

O sérvio conhece bem o Estádio Rajko Mitic, onde os encarnados jogam na quinta-feira, e reconhece que “os sócios do Estrela Vermelham puxam muito pela equipa”, mas explica que a atmosfera em Belgrado mudou e não vai afetar os jogadores das águias.

“Antigamente, o ambiente era mais pesado no sentido do comportamento dos adeptos, que não era muito correto. A UEFA castigou o clube muitas vezes, com multas, e agora os adeptos puxam pela equipa de outra maneira, não há pirotecnia. O ambiente não vai afetar os jogadores do Benfica”, descreve, em declarações a Bola Branca.

Formado no Estrela Vermelha, onde jogou durante mais de 10 anos e foi treinador de 2001 a 2003, o antigo ponta de lança representou o Benfica entre 1981 e 1983 (regressou em 1994 como adjunto de Artur Jorge). É, por isso, conhecedor das duas equipas que se encontram na primeira jornada da Liga dos Campeões.

“No aspeto individual, o Benfica é mais forte e tem mais qualidade. Para mim, é mais favorito do que o Estrela Vermelha por ter mais qualidade nos jogadores principais”, considera.

Apesar de viver em Belgrado, Filipovic continua a acompanhar o Benfica e não ficou indiferente ao regresso de Bruno Lage à Luz.

O sérvio aprecia o facto de o treinador setubalense ter tornado os encarnados “numa equipa mais ofensiva” e não fica surpreendido por ter visto “resultados imediatos”, mas uma vitória na Liga dos Campeões pode ser o que a equipa precisa.

“A pressão ainda existe e, com esta turbulência no clube, um resultado positivo vai fazer bem ao Benfica”, diz, em entrevista à Renascença.

Quanto ao Estrela Vermelha, Zoran Filipovic explica que o campeão sérvio se “reforçou muito este ano” e está “mais forte do que nos últimos anos”, facto que fica evidente pela contratação de jogadores como Nemanja Radonjic, que passou pelo Benfica em 2021.

“A contratação de jogadores com alguma experiência e qualidade, como o Radonjic, mostram que o clube tem ambição de ganhar mais jogos na Liga dos Campeões. É uma equipa agressiva, pressionante, aguerrida e compacta, que vai jogar um futebol agressivo”, conclui.

O encontro entre Estrela Vermelha e Benfica está marcado para quinta-feira, em Belgrado, a partir das 17h45. O jogo da primeira jornada da Liga dos Campeões conta com relato e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.