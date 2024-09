Adeptos do Hammarby tentam estragar a noite das jogadoras do Benfica com pirotecnia

Os jogos de futebol não se disputam apenas fora de campo e os adeptos do Hammarby provaram isso, na noite de terça para esta quarta-feira, ao rebentar pirotecnia à porta do hotel onde se encontrava instalada a equipa do Benfica, de forma a prejudicar o descanso das jogadoras encarnadas para a primeira mão da segunda ronda de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Durante a madrugada, adeptos da equipa sueca lançaram fogo de artifício e rebentaram petardos junto ao hotel. "Bom dia, Benfica", escreveu um deles, na rede social X, em que partilhou um vídeo do sucedido.

Perturbar o sono da equipa adversária é uma estratégia comum no futebol, uma vez que o descanso é um dos fatores mais importantes para o alto rendimento.

Hammarby e Benfica defrontam-se esta quarta-feira, às 18h00, na Arena Tele2, em Estocolmo, a contar para a primeira mão da segunda e última ronda de acesso à fase de grupos da Champions. O segundo jogo será disputado na próxima quarta-feira, às 20h00, no Seixal.