Michael Oliver arbitra visita do Benfica ao Estrela Vermelha

O inglês Michael Oliver vai arbitrar a visita do Benfica aos sérvios do Estrela Vermelha, na quinta-feira, da primeira jornada da Liga dos Campeões de futebol, anunciou esta terça-feira a UEFA.

Em Belgrado, Oliver, de 39 anos, vai ter os compatriotas Stuart Burt e Dan Cook como assistentes, enquanto o também inglês Stuart Attwell será o videoárbitro.

O árbitro inglês já esteve em vários encontros de equipas portuguesas, o último dos quais nos quartos de final do Euro2024, nos quais Portugal foi eliminado por França, por 5-3, no desempate por grandes penalidades, após um nulo no final do tempo regulamentar e do prolongamento.

Este será o quinto jogo que Oliver arbitra do Benfica, depois de, na última temporada, ter estado na vitória caseira frente ao Marselha, por 2-1, nos quartos de final da Liga Europa.

Em 2022/23, o inglês esteve em dois jogos dos 'encarnados' na Liga dos Campeões -- empate fora com o Paris Saint-Germain (1-1), na fase de grupos, e derrota em casa com o Inter Milão (2-0), nos quartos de final.

O primeiro jogo do Benfica dirigido por Oliver aconteceu em 2018/19, numa derrota em casa do Dínamo Zagreb (1-0), nos oitavos de final da Liga Europa.