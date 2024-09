Dérbi feminino entre Sporting e Benfica vai jogar-se em Alvalade a 30 de setembro

O dérbi entre Sporting e Benfica, da quarta jornada da Liga feminina, vai disputar-se no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a 30 de setembro, anunciou o emblema leonino esta segunda-feira.

“A equipa principal feminina de futebol está de volta ao Estádio José Alvalade. No encontro referente à quarta jornada da Liga, as leoas, orientadas por Mariana Cabral, vão receber o rival Benfica na casa do emblema de Alvalade”, assinalou o Sporting, no seu site oficial.

O encontro de cartaz da ronda quatro do campeonato tem início marcado para as 19h45.

O Sporting lidera a prova com seis pontos, os mesmos do segundo posicionado Benfica, tetracampeão nacional, com o Valadares Gaia a ocupar o último lugar do pódio, com quatro.