“Tenho noção de que vamos jogar com o campeão”. Presidente do Arouca “confiante” mas cauteloso antes de receber o Sporting

Em entrevista a Bola Branca , Carlos Pinho mostra-se realista ao abordar o encontro com o campeão nacional, mas não permite que o estatuto do rival retire confiança aos arouquenses.

Apesar disso, o presidente Carlos Pinho revela confiança total no plantel atual e revela que a saída do avançado espanhol já estava acautelada.

Cristo González rumou ao Al-Sadd, do Catar, a troco de 9 milhões de euros, uma das tranferências que permitiram ao Arouca somar 21 milhões de euros em receitas com jogadores na janela de transferências do último verão.

O valor recorde foi alcançado também com a ajuda das saídas de Rafa Mujica para o Al-Sadd por 10 milhões de euros e do ganês Jerome Opoku para o Basaksehir por dois milhões de euros. Valores avultados e que abrem novas portas ao clube do distrito de Aveiro para o futuro, mas Carlos Pinho não entra em euforias.

“O pensamento do FC Arouca é sempre o mesmo desde que eu sou presidente. O dinheiro, a mim, nunca me subiu à cabeça. Nem no futebol, nem na minha vida. Por isso, nós vamos gerir esta receita com o trabalho que está a ser feito. Claro que vamos tentar sempre melhorar, mas com os pés bem assentes no chão”, conclui.

O Arouca recebe o Sporting esta sexta-feira, a partir das 20h15, no encontro da jornada 5 da Liga. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.