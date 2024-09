"Rui Costa fez bem em ir de férias porque não aguenta a pressão”: algumas frases da entrevista de Vieira

“São sinais assustadores. Nos últimos três anos, a dívida do Benfica aumentou 100 milhões e o passivo também. Os capitais próprios baixaram 60 milhões. O Benfica, em custos de financiamento, subiu 50%.”

“Você não anda nos cafés e restaurantes? Toda a gente... sei lá quantas mensagens já recebi a pedirem-me para me candidatar ao Benfica.”

“Não vou avançar com uma candidatura para 2025. Muito que fizeram, destruíram a minha família. Os meus filhos, os meus netos... é imperdoável. Há pessoas lá dentro que sabem que eu era incapaz de fazer aquilo e não foram solidários comigo. Há homens que não merecem lá estar.”

“O presidente do Benfica tem de crescer agora. Isto não foi para o atacar. Estou aqui como benfiquista e quero ajudar o Benfica a crescer. Não pode haver eleições, os benfiquistas têm de entender isto. É o momento mais difícil do Benfica. Temos de ser sérios.”

“Se avançasse para eleições? Acho que ganhava. Quem é o candidato com obra feita? Não existe. Encontrámos o Benfica na falência. Quem é que profissionalizou? Quem fez? Quem descobriu? Devemos saber o que somos capazes de fazer.”

Em baixo, Bola Branca deixa uma seleção de algumas frases do homem que dirigiu o Benfica entre novembro de 2003 e julho de 2021.

Na noite de quinta-feira, o universo benfiquista foi novamente agitado por ventos do passado que beliscam o futuro. Luís Filipe Vieira, numa entrevista à CMTV, atirou sobre Rui Costa ao longo de mais de duas horas. O antigo presidente do Benfica contra o atual presidente, soou a ajuste de contas num momento delicado do clube e a sensivelmente um ano das eleições (que conta já com um candidato).

“Se o Benfica seguir este padrão e se o presidente os deixar trabalhar, se não se intrometer nessa área... Eu e todos os benfiquistas ficaríamos bem se o Stock da Cunha fosse presidente do Benfica no futuro.”

“Rúben Dias não saiu à primeira proposta. Se eu fosse presidente, João Neves continuava no Benfica. Posso assegurar que ele não queria sair do Benfica.”

“Trabalhei com Jesus durante seis anos. Contra todos, Jesus continuou. Rui Costa foi o primeiro a dizer que o devia mandar embora.”

“Rui Costa fez bem em ir de férias porque não aguenta a pressão. Isto foi demasiado violento para ele. Dificilmente aguenta a pressão. Eu? Eu não tinha férias. O Rui não aguenta a pressão como eu, não tem a pedalada que eu tenho. Fez bem em ir descansar uns dias.”

“Há coisas que ele não pode permitir. Se quer continuar a liderar o Benfica, nesta fase complicada, ele tem de mudar de posição dentro do Benfica. Não pode permitir que o tratem por Rui. Eu nunca permiti que me tratassem por tu. E mais, nunca disse a um diretor desportivo 'oh mano, como é que vão os negócios?’”

“Tenho de dizer isto aos benfiquistas: desculpem, enganei-me na escolha do sucessor.”

“Não vale a pena esconder. Toda a gente sabe quem o indicou até chegar a presidente, fui eu. Sabia que o Rui tinha fragilidades em gestão, por isso lhe disse que podia ser presidente mas teria de ficar com os quadros do Benfica. Surpreendeu-me pela negativa como tem gerido a parte desportiva do Benfica.”

“Depois de todos estes anos, Rui Costa ainda não falou comigo.”