"Luís Filipe Vieira é o passado, Rui Costa é o presente e eu sou o futuro"

Um dia depois de anunciar a candidatura à presidência do Benfica e no mesmo dia em que vai apresentar a sua visão e projeto num hotel de Lisboa, João Diogo Manteigas explicou porque avançou a Bola Branca.

“Há duas razões prioritárias”, começou por dizer o advogado e comentador sobre o timing da decisão. “É uma candidatura que não está dependente de quaisquer resultados desportivos, isto é muito importante que todos os benfiquistas e e as pessoas percebam, seja no futebol ou noutra modalidade qualquer. Não tem qualquer tipo de interesse por trás. É uma visão completamente alternativa do Benfica.”

Manteigas explica ainda que este movimento acontece a sensivelmente 13 meses do ato eleitoral por uma razão: “Preciso de me sentar à mesa com os benfiquistas que se queiram sentar à mesa comigo e ouvir. Preciso de tempo”.