João Diogo Manteigas promete “visão alternativa” e lançar “sementes do sucesso”

O advogado João Diogo Manteigas apresentou a candidatura à presidência do Benfica.

O especialista em direito desportivo garante que a sua candidatura não depende de "poderes instalados" e que o principal objetivo é recolocar o clube da Luz no caminho das conquistas.

"Asseguro-vos que esta candidatura não depende de resultados desportivos não depende de quaisquer interesses e de poderes instalados. Nada nem ninguém nos move a não ser tentar retribuir tudo aquilo que o Benfica já nos deu”, referiu.

Manteigas acrescenta: “Tenho a energia inesgotável do sentimento benfiquista que nos une e tenho a experiência e o conhecimento especializado próprio do fenómeno desportivo para encarar todos os desafios atuais e futuros do Sport Lisboa e Benfica”.

“Durante os próximos meses vamos colocar o Benfica no centro do pensamento e debate de todos os sócio e adeptos. Com tempo planeamento e um rumo claro serão ouvidos todos os benfiquistas que assim o queiram e agradeceremos a oportunidade a todos aqueles que nos quiserem ouvir. O Benfica tem que ser bem liderado para poder liderar e só todos juntos conseguiremos construir um futuro vencedor”.

O candidato promete para “mais tarde” a equipa que o irá acompanhar até outubro de 2025.

“Composta por benfiquistas extremamente motivados e com vasta experiência profissional em diferentes áreas. Estamos preparados para propor uma visão alternativa e sem medo de tomar decisões. Esta candidatura lançará as sementes do sucesso de uma gestão que respeitará os pergaminhos, valores e princípios do Sport Lisboa e Benfica", afirmou.

As eleições no Benfica estão previstas para outubro de 2025. Não há, para já, mais candidatos assumidos.