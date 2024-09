“É muito preocupante”. Braz Frade e os “desafios” do Benfica dentro e fora de campo

O Benfica atravessa um momento difícil, dentro e fora de campo. O regresso pouco consensual de Bruno Lage, que pega na equipa em sétimo no campeonato, a cinco pontos do líder com quatro jogo disputados, e contas com resultado negativo de 31,4 milhões de euros motivam preocupação no universo encarnado.

João Braz Frade, gestor e antigo vice-presidente de Luís Filipe Vieira no Benfica, mostra-se preocupado com o estado atual do clube da Luz, mas também esperançoso com o futuro.

“A vida tem riscos e as decisões comportam também riscos”, começa por dizer a Bola Branca.

Sobre a escolha por Bruno Lage para subsituir Roger Schmidt, Braz Frade descreve-a exatamente dessa forma: “um risco”. Admite até que esperava a contratação de um “novo treinador estrangeiro”, mas compreende que o técnico setubalense faça sentido. Espera agora que os restantes sócios e adeptos também sintam o mesmo.

“É evidente que o desafio do Bruno Lage é complicado, seria para qualquer um, porque ele não teve tempo praticamente nenhum para preparar a equipa. Há sempre um risco, mas a vida é feita disto, é feita de riscos. Os sócios do Benfica estão todos a torcer para que as coisas corram bem e têm consciência de que o Bruno Lage entrou em circunstâncias que são muito difíceis”, alerta.