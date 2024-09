“Estão todos loucos, só se fala dele aqui na Turquia”. Aktürkoğlu faz furor antes da estreia pelo Benfica

“Estão loucos”, diz Marco Paixão a Bola Branca quando questionado sobre o impacto de Aktürkoğlu entre os adeptos turcos.

O avançado contratado pelo Benfica ao Galatasaray por 12 milhões de euros marcou três golos ao serviço da Turquia, no jogo da Liga das Nações frente à Islândia. Um hat-trick que colocou o nome do extremo de 25 anos na ribalta, poucos dias antes do primeiro jogo pelas águias.

“Obviamente não é fácil marcar três golos num jogo, sobretudo pela seleção. Estão todos loucos, só se fala dele. Depois de ele ter saído do Galatasaray para o Benfica o impacto está a ser ainda maior e neste momento estão todos a falar dele aqui na Turquia”, conta Marco Paixão à Renascença.

O português, também extremo, está na Turquia desde 2018, primeiro no Altay, depois no Sanliurfaspor e agora no Bandirmaspor. É, por isso, conhecedor das características do futebol e dos jogadores deste país.

Kerem Aktürkoğlu tem dados nas vistas ao seriço do Galatasaray e não passou despercebido a Marco Paixão.

“É um grandíssimo jogador. Acho que ele tem um potencial enorme para ser um dos melhores na Europa. Na minha opinião, o Benfica contratou um grande jogador, um jovem em ascensão. Fiquei um pouco surpreendido por assinar com o Benfica, mas acho que o conseguiram contratar um bom jogador, que é visto aqui na Turquia como um jovem talentoso e que tem tudo para triunfar em Portugal”, diz.